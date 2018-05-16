20 مليون مغترب سوري حول العالم

كشف مدير إدارة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحة السورية بسام بارسيك عن عدد المغتربين السوريين في دول العالم الذي يصل إلى 20 مليون مغترب سوري، وذلك وفقا لبعض التقديرات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية.

وأوضح بارسيك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة حول سياحة الأعمال والمغتربين بالتعاون مع صحيفة صاحبة الجلالة الإلكترونية أنه يجري تفعيل التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين لتشجيع جميع السفارات على إقامة فعاليات ونشاطات ترويجية لسوريا.

© REUTERS / Faisal Nasser قائمة بالدول العربية التي يتقاضى المغتربون فيها أعلى دخل سنوي

وأكد وزير السياحة السوري المهندس بشر يازجي أن الحكومة السورية تقدم جميع التسهيلات وتعمل على سياحة الأعمال والمغتربين بهدف إيجاد فرص مناسبة لتحقيق نتائج على المستوى المتوسط والبعيد من استثمارات وفرص عمل وتأهيل ونهوض بالبنى التحتية.

وأوضح رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح أن الاتحاد استقدم 100 رجل أعمال عراقي، وتضاعف العدد لاحقاً ليصل إلى 1200 رجل أعمال زاروا سورية خلال معرض دمشق الدولي.

وكشف محمد ابراهيم مدير إدارة المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن آلية مشتركة مع وزارتي الداخلية والدفاع لحل مشاكل المتخلفين عن خدمة العلم من المغتربين، ومنح المغتربين من المتخلفين عن الخدمة مدة تسعين يوما من تاريخ دخولهم إلى سوريا لاستكمال باقي أوراقهم.