قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف مجلس عزاء شمالي بغداد

أفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، 16 مايو/ أيار، بمقتل وإصابة عدد من المواطنين، إثر اعتداء إرهابي قرب مجلس عزاء في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح المركز في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، ظهر اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن من التصدي لانتحاري يرتدي حزاما ناسفا بالقرب من إحدى مجالس العزاء، ضمن منطقة الطارمية – حصيوة، شمالي بغداد، مما تسبب بمقتل وجرح عدد من المواطنين.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye مصدر عراقي يكشف عن وجوه جديدة لرئاسة الحكومة في بغداد

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن مركز الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية العراقية تقوم بتطويق وتفتيش منطقة 14 رمضان بقضاء الطارمية شمالي بغداد بعد أن أقدمت عناصر مسلحة على إطلاق النار نحو مجموعة من المواطنين العزل ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وبين المركز حينها، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "بعد العمليات الاستباقية التي نفذتها قطعاتنا الأمنية شمالي بغداد ضد الخلايا النائمة وقتل العديد من الإرهابيين فقد أقدمت بقاياهم على استهداف المواطنيين العزل من خلال إطلاق النار عليهم في إحدى القرى النائية في الطارمية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى".

ويعتبر قضاء الطارمية، من مناطق حزام بغداد، التي تشهد عمليات تفتيش من قبل الأجهزة الأمنية، لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.