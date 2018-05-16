رفع "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" لإقرارها في قمة تونس

أشاد مسؤولو منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، بالدور النشط والفاعل للبرلمان العربي في نشر تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية .

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الدكتور أمجد شموط، عقب رئاسته لفريق الخبراء القانونيين العرب المكلف بمراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، إن البرلمان العربي كانت له إسهامات قيمة في المناقشات إلى جانب ممثلي الدول العربية، لإنجاز مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، التي تمثل خارطة طريق لتعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان تحت مظلة الجامعة العربية.

وأوضح شموط، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان تسعى لحماية المقدرات الوطنية العربية، وأيضا لتفويت الفرصة على بعض الأجندات الخارجية المشبوهة، التي تتعارض مع الموروث العربي الثقافي والديني.

© Sputnik . Riyadh Al-Qaisi العراق يستهجن تغييب سوريا عن جامعة الدول العربية

وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، المستشار محمد جمعة فزيع، بالدور الذي قام به البرلمان العربي بالإسهام في تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتشجيع الشعب العربي على الوعي بقضايا حقوق الإنسان.

وشارك البرلمان العربي في أعمال لجنة الخبراء القانونيين العرب، التي استضافتها جامعة الدول العربية لمراجعة الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والتي سيتم رفعها إلى القمة العربية المقبلة في تونس لإقرارها وتبنيها.