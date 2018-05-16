حصيلة الهجوم الانتحاري في شمال بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، بمقتل وإصابة 6 مدنيين إثر التفجير الانتحاري الذي نفذه إرهابي بحزام ناسف، في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن الانفجار الذي نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا أثناء تصدي القوات الأمنية له، قرب أحد مجالس العزاء في منطقة حصيوة بقضاء الطارمية، شمالي بغداد، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

© Sputnik . MORAD SAEED إحباط هجوم إرهابي شمال بغداد

وأضاف المصدر أن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة، بسبب الانفجار.

كان مركز الإعلام الأمني العراقي، أفاد اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة عدد من المواطنين، إثر اعتداء إرهابي قرب مجلس عزاء في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح المركز في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، ظهر اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن من التصدي لانتحاري يرتدي حزاما ناسفا بالقرب من إحدى مجالس العزاء، ضمن منطقة الطارمية – حصيوة، شمالي بغداد، مما تسبب بمقتل وجرح عدد من المواطنين.

ويعتبر قضاء الطارمية، من مناطق حزام بغداد، التي تشهد عمليات تفتيش من قبل الأجهزة الأمنية، لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.