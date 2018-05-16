الإيقاع بإرهابي خطير تسلل من سوريا إلى العراق (صورة)

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي تسلل من الأراضي السورية، إلى العراق.

وأوضح رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، ظهر اليوم، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبعملية نوعية استباقية، وبكمين محكم ألقت القبض على أحد الإرهابيين دخل الأراضي العراقية متسللا من منطقة الدشيشة السورية.

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وأضاف رسول، أن الإرهابي، اعترف خلال التحقيق بانتمائه لعصابات "داعش" الإرهابية ومن العناصر البارزة فيها.

وأكد الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، أن الإرهابي تمت إحالته للقضاء وفق أحكام المادة 1 /4 إرهاب.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين الماضي، 14 مايو، توجيه ضربة جوية استهدفت مقرا استراتيجيا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في داخل الأراضي السورية.

وقالت القيادة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات (F16) العراقية مقر قيادة ودعم لوجستي لعصابات "داعش" الإرهابية، في جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية".

وأكدت القيادة أن الهدف "مقر "داعش" دمر بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الضربات الجوية الدقيقة، تأتي وفق معلومات استخباراتية مؤكدة وجهود الخلية الجوية لقيادة العمليات المشتركة في هذه العملية التي سنوافيكم لاحقا بتفاصيلها ونتائجها.

وزود مركز الإعلام الأمني العراقي، وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومنها "سبوتنيك" بتسجيل مصور للضربة الجوية التي سددتها المروحيات العراقية، على معقل "داعش" في الأراضي السورية.

ونفذت طائرات F16 العراقية، في السادس من الشهر الجاري، ضربة جوية موفقة، استهدفت خلالها مقر يتواجد فيه قيادات مهمة من عصابات "داعش" الإرهابية والذي يقع جنوبي منطقة الدشيشة أيضاً.

وقبل ذلك، قال بيان، صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس 19 أبريل/نيسان: "بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة، ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات "داعش" الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

وكشف القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في 25 فبراير/ شباط 2017، عن توجيهه القوة الجوية بضرب مواقع تابعة إلى تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن تلك المواقع كانت مسؤولة عن التفجيرات في العاصمة بغداد.

© Sputnik . Nazek Mohammed الإيقاع بإرهابي خطير تسلل من سوريا إلى العراق

وكانت هذه الضربة، تعتبر المرة الأولى التي ينفذ فيها سلاح الجو العراقي قصفاً لمواقع الإرهابيين خارج حدود البلد، وتمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية.