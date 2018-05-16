ارتفاع حصيلة سقوط قذيفة وسط دمشق إلى قتيلين و20 مصابا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 20 آخرون جراء سقوط قذيفة هاون، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، على مبنى بالقرب من جسر فيكتوريا وسط العاصمة السورية دمشق، بحسب الشرطة السورية.

© Sputnik . Yazan Kalash 4 قتلى و15 مصابا في سقوط قذيفة هاون على سوق شعبي في دمشق

دمشق — سبوتنيك . قال مصدر في شرطة العاصمة السورية، لوكالة " سبوتنيك " إن حصيلة ضحايا سقوط قذيفة على المبنى الواقع وسط دمشق ارتفع إلى قتيلين وعشرين مصابا".

وأوضح المصدر أن القذيفة أطلقها مسلحو مخيم اليرموك، المنطقة المتبقية من دمشق، التي تشهد معارك منذ أكثر من شهر.

كما أكد المصدر أن القذيفة تسببت في وقوع أضرار مادية في المكان.

وتعاني سوريا منذ مارس/ آذار عام 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مختلفة، أبرزها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا وعدة دول أخرى).