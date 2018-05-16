الصدر يدعو إلى الحوار مع زعماء التحالفات الجديدة

دعا الزعيم العراقي مقتدى الصدر للاجتماع مع زعماء التحالفات الجديدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

بغداد — سبوتنيك. وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، "أدعو زعماء التحالفات الجديدة للاجتماع، وبابي مفتوح ويدي ممدودة لأجل بناء عراقنا وتشكيل حكومة تكنوقراط نزيهة وأبوية".

وأوضح "على الرغم من خلافاتنا، فلنبحث عن مشتركاتنا ومن دون التنازل عن ثوابتنا ولنتحاور".

وبناء على النتائج المعلنة الاثنين الماضي من جانب المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات فقد احتل تحالف "سائرون" الذي يدعمه الصدر، المكون من 6 أحزاب، بينها "الحزب الشيوعي"، المرتبة الأولى في غالبية المحافظات العراقية.

وتعد الانتخابات التي أجريت في العراق السبت الماضي للمرة الأولى منذ تحرير البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وبلغت نسبة المشاركة وفقا للتقديرات 44.52%، وشارك 10.7 مليون شخص في التصويت.