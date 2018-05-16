قنابل الغاز الإسرائيلي تصيب 15 فلسطينيا شمالي البيرة

أصيب خمسة عشر فلسطينيا، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي تجاه عشرات المتظاهرين بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

رام الله — سبوتنيك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "إصابة 15 فلسطينيا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا".

© AP Photo / Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي لمتظاهري فلسطين: قد أعذر من أنذر

وكانت تظاهرة فلسطينية قد انطلقت، اليوم، في وسط مدينة رام الله باتجاه حاجز بيت إيل، شمالي مدينة البيرة، حيث قمعت قوات الجيش الإسرائيلي المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ونظم الفلسطينيون، في الضفة الغربية وغزة وفي أراضي 48، فعاليات احتجاجية حاشدة إحياء لذكرى النكبة السبعين، التي توافق يوم 15 مايو، والتي ترافقت مع مسيرات العودة التي نظمها الفلسطينيون في قطاع غزة، بداية من 30 مارس/ آذار الماضي.

وسقط خلال التظاهرات أكثر من 100 قتيل، برصاص الجيش الإسرائيلي، في حين جرح آلاف، بما في ذلك عشرات الأطفال.