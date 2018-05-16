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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    الرئيس المصري: راعينا ظروف الناس في زيادة أسعار المترو (فيديو)

    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    العالم العربي
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    علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أنه "قرار دولة ولم يكن مفاجئا للمواطنين".

    وأضاف الرئيس، خلال مشاركته في فعاليات جلسة "هنكمل الحكاية"، في المؤتمر الوطني الخامس للشباب، الذي انطلقت فعالياته، صباح الأربعاء، في القاهرة: "فيه ناس هتتعب أكيد، لكننا راعينا ظروف الناس خاصة في قطاعات طلاب المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لتقليل الفاتورة عليهم".

    وتابع: "تصل التذكرة في هذه القطاعات تصل لـ15 قرشا، في حين التذكرة سعرها الحقيقي 16 جنيها، ولا يمكن تأجيل هذه الزيادة".

    وقال السيسي: "أي حد يشوف قطاع السكة الحديد والمترو، شايفين محاولة للتحرك لإصلاحه، وأي حد دارس يشوف القوائم المالية، ولما تيجي تتحرك من منظور أكاديمي، لازم تراعي ظروف وخصوصية الحالة المصرية، علشان ننجح فيها، لأننا نتعامل مع دولة وناس، ويجب التعامل مع الناس ونقنعهم بأهمية الإصلاح".

    وأوضح أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات طالب بـ30 مليار جنيه لرفع كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق: "قالي خط حلوان هيطلع من الخدمة لأنه أول خط وبالتالي نحتاج رفع كفاءة، نجيب منين الفلوس دي، ولسه القرض اللي اتعمل به الخط لم يُسدد".

    وكانت وزارة النقل قررت تطبيق التعريفة الجديدة لتحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداء من الجمعة 11 مايو.

    وبعد أن كانت تذكرة المترو بجنيه واحد صارت بجنيهين اثنين في مارس/ آذار من العام الماضي، ثم قررت الحكومة قبل أيام اعتماد أسعار جديدة بنظام عدد المحطات، إذ بلغ سعر التذكرة بمنطقة واحدة لـ9 محطات 3 جنيهات، وركوب منطقتين لـ16 محطة بـ5 جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, مترو الأنفاق, الحكومة المصرية, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, مصر
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