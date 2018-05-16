الجيش الليبي يستعيد السيطرة على عقبة شيحا الغربية وسط درنة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، من السيطرة على منطقة كانت تحت سيطرة جماعة شورى درنة المتطرفة.

بنغازي- سبوتنيك وذكر مصدر محلي ليبي أن الجيش قد تمكن من السيطرة على عقبة الظهر الحمر المطلة على شيحا الغريبة وسط مدينة درنة شرقي البلاد، والتي كانت تسيطر عليها جماعة شورى درنة المتطرفة.

© AFP 2018 / Abdullah Doma الجيش الليبي يتقدم معلنا سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة في درنة

وأكد المصدر، لوكالة " سبوتنيك "، أن "قوات الجيش الليبي تتقدم في محاور عدة بمدينة درنة الليبية"، مشيرا أن " الجيش الليبي سيطر الآن على عقبة الظهر الحمر المطلة على منطقة شيحا وسط درنة".

ولفت المصدر إلى سقوط 10 قتلى و7 أسرى من عناصر مجلس شورى درنة، مضيفا "الظهر الحمر بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة حتي عقبة شيحا".

وتابع "حصيلة معارك اليوم الأربعاء، منذ الساعة 7 صباحا وصلت إلى 10 قتلي في صفوف تنظيم القاعدة أبو سليم ما بين ضربات للطيران واشتباك و7 اسري في قبضة القوات المسلحة تم محاصرتهم حيث غنمت قوات الجيش دبابة و 6 أليات 3 منها تحمل سلاح 23 و2 دوشكا وواحدة 14 ونص".