الجيش الليبي يستعيد السيطرة على عقبة شيحا الغربية وسط درنة

بنغازي- سبوتنيك وذكر مصدر محلي ليبي أن الجيش قد تمكن من السيطرة على عقبة الظهر الحمر المطلة على شيحا الغريبة وسط مدينة درنة شرقي البلاد، والتي كانت تسيطر عليها جماعة شورى درنة المتطرفة.
ولفت المصدر إلى سقوط 10 قتلى و7 أسرى من عناصر مجلس شورى درنة، مضيفا "الظهر الحمر بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة حتي عقبة شيحا".
وتابع "حصيلة معارك اليوم الأربعاء، منذ الساعة 7 صباحا وصلت إلى 10 قتلي في صفوف تنظيم القاعدة أبو سليم ما بين ضربات للطيران واشتباك و7 اسري في قبضة القوات المسلحة تم محاصرتهم حيث غنمت قوات الجيش دبابة و 6 أليات 3 منها تحمل سلاح 23 و2 دوشكا وواحدة 14 ونص".
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