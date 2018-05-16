قطر ترحب بتحقيق دولي عاجل في "المجازر الإسرائيلية" في فلسطين

بحث وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الوضع في غزة.

تناول لقاء جمع الطرفين، اليوم، في الدوحة التي يزورها غرينبلات لمدة غير معلنة، "بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". وأكد وزير خارجية قطر تأكيده، خلال اللقاء، "موقف بلاده الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".

وكتب الوزير على صفحته الرسمية على "تويتر": "لا تحتمل المنطقة مزيدا من التوتر والنزيف، على المجتمع الدولي أن تكون له وقفة حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والاستجابة العاجلة لمطالب الشعب الفلسطيني الشقيق".

لا تحتمل المنطقة مزيداً من التوتر و النزيف، على المجتمع الدولي أن تكون له وقفة حازمة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية، و الاستجابة العاجلة لمطالب الشعب الفلسطيني الشقيق. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 15, 2018

وتابع: "نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مطالبه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونرحب بالجهود الرامية لإجراء تحقيق مستقل للمجازر والانتهاكات الإسرائيلية".

لا تحتمل المنطقة مزيداً من التوتر و النزيف، على المجتمع الدولي أن تكون له وقفة حازمة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية، و الاستجابة العاجلة لمطالب الشعب الفلسطيني الشقيق. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 15, 2018

من جانبه، قال غرينبلات: "التقيت وزير خارجية قطر، وناقشنا الحاجة إلى الدعم الإنساني للقطاع الفلسطيني، وخطة السلام القادمة لترامب".

وتأتي زيارة غرينبلات بعد يومين من قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وسط احتجاجات فلسطينية شعبية في حدود غزة، أدّت إلى استشهاد 62 شخصا.