تغريدة من الملك سلمان إلى الشعب السعودي

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية على موقع "تويتر".

وقال الملك سلمان في تغريدة له مساء اليوم 16 مايو/ أيار، "أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه…".

وأضاف الملك سلمان "وأن يحفظ وطننا وشعبنا، وأن يعم الخير والأمن والاطمئنان على عموم بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير".

أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يحفظ وطننا وشعبنا، وأن يعم الخير والأمن والاطمئنان على عموم بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 16, 2018

ويبدأ صيام شهر رمضان في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية غدا الخميس 17 مايو.