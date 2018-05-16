نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، ناقش في موسكو مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، مرقس اديرير، الوضع في سوريا والأمن في أوروبا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تمت مناقشة المسائل الدولية والإقليمية الأكثر إلحاحا في مجال الأمن، وعلى وجه التحديد الوضع في سوريا، وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع القائم في مجال الأمن الأوروبي".

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وأشار البيان إلى أن الاجتماع كان بناء، واتفق الجانبان على مواصلة الاتصال.

ويشار في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي يختلف مع روسيا حول مضمون الحل النهائي في سوريا، ودور إيران، إلا أنه يشاطر روسيا والصين، موقفهما من حيث ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، واعتبره سيئا، داعياً لعقد مفاوضات جديدة، تقدم إيران من خلالها، تنازلات جديدة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج صواريخها الباليستية وسلوكها في المنطقة.