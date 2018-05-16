السيسي يعلق لأول مرة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار.

جاء حديث السيسي خلال حضوره اليوم الأربعاء للمؤتمر الدوري الخامس للشباب.

وحضر المؤتمر ممثلون من القوى السياسية وشباب الأحزاب المصرية.

الرئيس #السيسي: حذرنا من التداعيات السلبية جراء قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. وتحركاتنا دائمًا وفق قدراتنا وفي إطار المسئولية pic.twitter.com/1mk3dfw8CE — dmc (@dmctveg) May 16, 2018

وأجاب السيسي على عدد من الأسئلة التى تلقاها من المواطنين خلال الأيام الماضية، عبر الصفحة الرسمية لمبادرة "اسأل الرئيس".

وافتتحت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.