البارزاني يؤكد حق الأكراد في تولي منصب سيادي في الحكومة الجديدة

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، أن من حق الأكراد أن يحصلوا على منصب سيادي في التشكيلة الجديدة للحكومة المقبلة، لافتا إلى أن العراق لن يعرف الاستقرار دون أن يحصل الأكراد على حقوقهم.

بغداد — سبوتنيك. وقال البارزاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في أربيل، "سنرسل وفدا إلى بغداد للتفاوض مع جميع الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا أن "الأكراد سيقومون بمباحثات جدية لتشكيل الحكومة العراقية".

© Sputnik . Nazek Mohammed مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النسبة المنجزة من عد الأصوات

وتابع أن "من حق الأكراد أن يتسلموا منصباً سيادياً في العراق"، لافتا إلى أنه "بدون الأخذ بمطالب الأكراد لن يكون هناك استقراراً سياسياً في العراق".

ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان مفوضية الانتخابات لـ"النظر في دعاوى الأطراف التي رفضت نتائج الانتخابات في السليمانية"، وكذلك طالب المفوضية بـ"القيام بكافة الإجراءات حول عملية العد والفرز الخاص بالأصوات التي عليها مشاكل وعدم رضا".

وحول زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي، قال نيجيرفان البارزاني إن "لقاءات بريت ماكغورك، مستمرة مع جميع الأطراف السياسية، ومن المقرر أن يجتمع اليوم مع الرئيس مسعود البارزاني في مصيف صلاح الدين".

وتعد الانتخابات التي أجريت في العراق السبت الماضي للمرة الأولى منذ تحرير البلاد من تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] وبلغت نسبة المشاركة وفقا للتقديرات الأولية 44.52 بالمئة، وشارك 10.7 مليون شخص في التصويت.