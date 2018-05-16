السيسي: وجهت دعوة لرئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر وإجراء مشاورات حول سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه وجه دعوة لرئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر وإجراء مشاورات حول سد النهضة.

وذكر الرئيس المصري، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، أنه وجه الدعوة لرئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر وإجراء مشاورات حول سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تقدم في المفاوضات.

​وأضاف "نحن على موقفنا الذى يشدد على عدم تأثر حصة مصر من المياه".

​وكان وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا، اليوم الأربعاء، على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة في أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، عبر "تويتر": "بعد مرور 12 ساعة من المفاوضات، وقع ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الوزاري".

ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون علي وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الوزاري.تم الاتفاق علي توجيه ملاحظات الدول الي المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي/ وعقد القمة الثلاثية كل ٦ اشهر/ وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك/ وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد pic.twitter.com/32iCROMqat — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) May 16, 2018

​وأضاف: "تم الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول سد النهضة".