الجربا والبارزاني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا والعراق

هنأ رئيس "تيار الغد السوري"، أحمد الجربا، الرئيس السابق مسعود البارزاني بفوز قائمة "الحزب الديمقراطي" في الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك خلال لقاء بينهما اليوم الأربعاء في إقليم كردستان، كما تطرقا لبحث الأوضاع في سوريا والعراق.

القاهرة — سبوتنيك. وقال "تيار الغد السوري"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، "هنأ رئيس تيار الغد السوري، مسعود البارزاني وشعب كردستان بفوز قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي، كما قيم الجربا عاليا مبادرات الرئيس البارزاني في طرح الحلول المناسبة لأزمات العراق والمنطقة".

وأكد الجربا على "مكانة إقليم كردستان للعراق والمنطقة عموما، وأهمية الارتقاء بالعلاقات بين أربيل وبغداد لما لها دور في الاستقرار والتنمية".

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من جهته شكر البارزاني رئيس التيار وتطرقت المحادثات بينهما حول "الانتخابات ونتائجها وما سيتمخض عنها من تحالفات تصب لصالح استقرار المنطقة والعراق عموما والإقليم على وجه الخصوص"، وفقا للبيان.

وأكد البارزاني أن "مواقف الأطراف العراقية الفائزة وقربها وانسجامها مع حقوق الشعب هي الفيصل في حسم الأمور".

وفي محور آخر من نقاشات اللقاء "تم بحث الأوضاع الميدانية في سوريا وآخر المستجدات الأمنية والسياسية"، بحسب البيان.

وتعد الانتخابات التي أجريت في العراق السبت الماضي للمرة الأولى منذ تحرير البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وبلغت نسبة المشاركة وفقا للتقديرات الأولية 44.52 بالمئة، وشارك 10.7 مليون شخص في التصويت.