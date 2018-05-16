قرار من أمن الدولة السعودي بالشراكة مع أمريكا تجاه "حزب الله"

قررت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وضع عشرة من قيادات "حزب الله" اللبناني، ضمن قائمة الإرهاب.

وتضمنت القائمة أيضا خمسة أعضاء من مجلس شورى "حزب الله" اللبناني، كما أوضح جهاز أمن الدولة أن مركز استهداف تمويل الإرهاب سيلاحق قادة "حزب الله" وإيران.

وجاءت أسماء أعضاء "حزب الله" على النحو التالي، حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، بجانب خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لـ"حزب الله" وهم طلال حمية، وعلي يوسف شرارة، ومجموعة سبيكترم "الطيف"، وحسن إبراهيمي، وشركة "ماهر" للتجارة والمقاولات.

ويأتي قرار أمن الدولة عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لجميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لبيان أمن الدولة، ستواصل المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم.

ووصف البيان حزب الله بالمنظمة الإرهابية العالمية التي لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، مشددا على أن حزب الله وإيران "الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا ويأججون العنف في العراق واليمن ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط".

ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بها في السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله جميع تعاملات الأشخاص في المملكة مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.