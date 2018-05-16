وزير الأوقاف السوري لجيش بلاده: أنتم جند الله في الأرض وحماة الإسلام من التكفير

عبر وزير الأوقاف السوري، محمد عبد الستار السيد، عن استبشاره بحلول شهر رمضان بمكرماته وتجلياته وروحانيته "ضيفا مباركا على وطن السوريين".

وفي كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قال: تمر سوريا بمرحلة مشهودة وفاصلة من تاريخها بعد أن حقق جيشنا العربي السوري الباسل الانتصار على الإرهاب في أكثر من بقعة من هذا الوطن.

ووجه الوزير السوري التحية لضباط وجنود الجيش السوري "الذين يتابعون اليوم الانتصار تلو الانتصار على المرتزقة من الإرهابيين وداعميهم ومشغليهم، مضيفا:

أنتم جند الله في الأرض وحماة الإسلام والأوطان من التكفير ودعاة إلى العزة والفخر.

بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما أشار الوزير السيد إلى أن مبادئ الإسلام جاءت من رمضان لتجتث أنواع الشر من أصولها وتتعقب الجرائم في أوكارها سواء ما تقترفه الجوارح وما تضطرب به الجوانح مبينا أن دعوة الإسلام جاءت لتشيع الحب والتسامح وتقضي على البغضاء.

ومضى قائلا: عندما نفصل الدين عن الأخلاق فمعناه أننا نمارس كل الشعائر ولا نمارس أي شيء من أخلاقيات الدين وإن جوهر الدين هو الأخلاق.

وتقدم وزير الأوقاف السوري في ختام كلمته سائلا الله تعالى "أن تبقى سوريا عصية على أعدائها منيعة من خلال وحدتها الوطنية المقدسة والتفاف شعبها المحب خلف قيادة الرئيس الأسد"، مقدرا إيمانه القوي وغيرته الصادقة على حقوق أمتنا ومقدساتها. على حد تعبير الوزير السوري.