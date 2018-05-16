البشير يلغي إفطار رمضان

ووجه البشير، رئاسة الجمهورية إلى إلغاء الإفطار الرسمي الذي درجت الرئاسة على استضافته في شهر رمضان من كل عام ، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وطلب البشير تحويل تكلفة الإفطار لدعم الملاجىء ودور العجزة والأيتام.
اللهم💫🕸️— تراث وعادات السودان (@torathsudani) May 14, 2018
ادمها علينا نعمتك
(افطار الصائم في
السودان لايحتاج ترتيبات
اذان المغرب في كل شارع
هناك من ينتظرك لتكرمه بإفطارك معه)🌴 pic.twitter.com/lEXeq2ConF
ويبدأ صيام شهر رمضان في عدد من الدول العربية غدا الخميس 17 مايو.
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