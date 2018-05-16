البشير يلغي إفطار رمضان

اتخذ الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار قرارا بشأن إفطار رمضان.

ووجه البشير، رئاسة الجمهورية إلى إلغاء الإفطار الرسمي الذي درجت الرئاسة على استضافته في شهر رمضان من كل عام ، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وطلب البشير تحويل تكلفة الإفطار لدعم الملاجىء ودور العجزة والأيتام.

اللهم💫🕸️

ادمها علينا نعمتك

(افطار الصائم في

السودان لايحتاج ترتيبات

اذان المغرب في كل شارع

هناك من ينتظرك لتكرمه بإفطارك معه)🌴 pic.twitter.com/lEXeq2ConF — تراث وعادات السودان (@torathsudani) May 14, 2018

ويبدأ صيام شهر رمضان في عدد من الدول العربية غدا الخميس 17 مايو.