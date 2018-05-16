البشير يتلقى رسالة من أردوغان... والرئاسة السودانية تعلن موقفه منها

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، دعوة من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامية التي ستقام يوم الجمعة، بمدينة إسطنبول التركية.

وذكر المكتب الإعلامي، للقصر الجمهوري: "تلقى الرئيس البشير، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقدم الأخير دعوة، للرئيس البشير، للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقادها مساء بعد غد الجمعة، بمدينة إسطنبول".

© Sputnik . vitali belosov رسالة من أمير قطر إلى البشير... ووعد إماراتي رسمي برفع الحصار

وأكد المكتب الإعلامي أن" الرئيس البشير ، وافق على الدعوة".

وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية، حاتم حسن بخيت، حسبما أشار إليه المكتب الإعلامي الرئاسي، أن الرئيس البشير:" سيغادر إلى إسطنبول صباح بعد الجمعة للمشاركة في القمة المرتقبة".

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