الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه 7 مواقع تابعة لحماس شمال قطاع غزة

رآم الله- سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": أغارت مقاتلات إسرائيلية الليلة على أهداف لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة.

وأضاف، أنه "تم استهداف 4 مواقع مختلفة من بينها مبان وبنية تحتية إرهابية وفِي مجمع للإنتاج وسائل قتالية كما تم استهداف 3 مواقع أخرى".

وتابع البيان: "جاءت الغازات ردا على إطلاق نيران رشاشة ثقيلة باتجاه مدينة سديروت، وعدة حوادث إطلاق نار تعرض لها جنود جيش الدفاع اليوم انطلاقا من قطاع غزة".

وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن الأحداث الجارية حيث قال في بيانه:"منظمة حماس الإرهابية تعتبر مسؤولة وحيدة لكل ما يحدث في قطاع عزة أو ينطلق منه وستتحمل انعكاسات أفعالها الإرهابية باتجاه مواطني إسرائيل وسيادتها".

ونقلت وكالات الأنباء المحلية عن شهود عيان قولهم بأن: "دوي الانفجارات الناجمة عن القصف هزت المدينة".

من جانبها، لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن وقوع أي إصابات في صفوف المواطنين جراء القصف.

وكانت حركة حماس، دعت إلى للخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأميركية إلى قدس، حيث توجه الآف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر في اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطيني وجرح الآلاف منهم.