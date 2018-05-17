الرئيس اليمني: أوشكنا على حسم معركة كل اليمنيين عسكريا

صنعاء — سبوتنيك. وقال الرئيس هادي، في خطاب مساء يوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: "سنظل ومن موقع القوة والمسئولية في مربع الإيجابية ودعاة سلام في كل الظروف، حتى وقد أوشكنا على حسم معركة كل اليمنيين عسكرياً، إلا أننا سنكون كعهدنا دائماً في التعاطي بجدية مع أي جهود أممية أو دولية لإحلال السلام، بنية صادقة وحرص أيضا على ثوابت وتضحيات اليمنيين الجسيمة من أجل مستقبل أفضل ووطن نعتز ونفتخر جميعا بالانتماء إليه".
وجدد الرئيس اليمني: "العهد والوعد أن اليمن لن تنسلخ من جلدها العربي وثقافتها الإسلامية الأصيلة لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا".
مشيراً إلى أنه "وبدعم ومساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعمهم إفشال محاولات إيران ووكلائها لتحويل اليمن إلى ساحة ابتزاز للجيران والإقليم والعالم".
كما شكر هادي "قادة دول التحالف، الذين استجابوا للنداء الأخوي في موقف بطولي وتاريخي في مسيرة التعاضد والتكاتف العربي".
متمنياً أن "يأتي رمضان المقبل وقد استعادت اليمن عافيتها، وشرعنا جميعاً في تأسيس مداميك الدولة الاتحادية، اليمن الاتحادي الجديد".
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