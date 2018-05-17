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02:10 17 مايو/ أيار 2018
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    عبدربه منصور هادي

    الرئيس اليمني: أوشكنا على حسم معركة كل اليمنيين عسكريا

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التعاطي الجاد مع مع أي جهود أممية أو دولية لإحلال السلام في اليمن، رغم أن حسمها عسكرياً على وشك الإنجاز.

    صنعاء — سبوتنيك. وقال الرئيس هادي، في خطاب مساء يوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: "سنظل ومن موقع القوة والمسئولية في مربع الإيجابية ودعاة سلام في كل الظروف، حتى وقد أوشكنا على حسم معركة كل اليمنيين عسكرياً، إلا أننا سنكون كعهدنا دائماً في التعاطي بجدية مع أي جهود أممية أو دولية لإحلال السلام، بنية صادقة وحرص أيضا على ثوابت وتضحيات اليمنيين الجسيمة من أجل مستقبل أفضل ووطن نعتز ونفتخر جميعا بالانتماء إليه".

    صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن
    © REUTERS / HANDOUT
    متحدث الجيش اليمني: قريبا نقصف هذه الدول العربية
    وأضاف هادي: "الحرب لم تكن يوماً خيارنا، وحاولنا بشتى الطرق والوسائل تفاديها، حتى وبعد أن أشعلتها المليشيا الانقلابية، عملنا ولا نزال على إنهائها وقدمنا التنازلات تلو التنازلات من أجل تطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، محليا والمؤيدة أمميا ودوليا، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216".

    وجدد الرئيس اليمني: "العهد والوعد أن اليمن لن تنسلخ من جلدها العربي وثقافتها الإسلامية الأصيلة لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا".

    مشيراً إلى أنه "وبدعم ومساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعمهم إفشال محاولات إيران ووكلائها لتحويل اليمن إلى ساحة ابتزاز للجيران والإقليم والعالم".

    رئيس اليمن عبدربه منصور هادي
    © REUTERS / Khaled Abdullah/Files
    الرئيس اليمني يبحث في مركز قيادة التحالف في السعودية سير العمليات القتالية
    وعبر هادي عن "تقديره وامتنانه نيابة عن الشعب اليمني إلى الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على كل ما قدموه ويقدموه وسيقدمونه لليمن واليمنيين وعلى مواقفهم التاريخية التي لا تتوقف".

    كما شكر هادي "قادة دول التحالف، الذين استجابوا للنداء الأخوي في موقف بطولي وتاريخي في مسيرة التعاضد والتكاتف العربي".

    متمنياً أن "يأتي رمضان المقبل وقد استعادت اليمن عافيتها، وشرعنا جميعاً في تأسيس مداميك الدولة الاتحادية، اليمن الاتحادي الجديد".

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