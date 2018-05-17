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10:59 17 مايو/ أيار 2018
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    الجيش المصري

    بالفيديو... القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 19 مسلحا في سيناء

    © Sputnik . Andrey Chapligin
    العالم العربي
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    أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانها رقم 22، صباح اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، بشأن عملية "سيناء 2018"، وتطوراتها على جميع الأنحاء داخل ووسط وشمال سيناء.

    وقالت القوات المسلحة في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه استمرارا لمعارك الوطن التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بكل شجاعة وإقدام لاستئصال جذور الإرهاب الأسود، ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصرنا الطاهرة، أسفرت العمليات على كل الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية.

    الجيش المصري
    © Sputnik .
    القوات المسلحة المصرية تبدأ احتفالات "عيد تحرير سيناء"

    وتمكنت القوات من القضاء على 10 أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحيازتهم بشمال ووسط سيناء.

    كما تمكنت من القضاء على 9 أفراد تكفيريين أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الأمنية لوزارة الداخلية، عثر بحيازتهم على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وذلك بعد توافر معلومات تفيد بإتخاذهم وكرا بمنطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش.

    وأسفرت العمليات عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة وعدد من أجهزة الاتصال بشمال سيناء.

    كما تم الكشف عن مخزن تحت الأرض يحتوي على كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التي تحتوي على الفكر التكفيري بوسط سيناء، فضلا عن اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، والقبض على 20 فردا من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

    واستكاع عناصر المهندسين العسكريين تفكيك وتفجير 3 عبوات ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لإستهداف قواتنا بمناطق العمليات، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كمية أخرى معدة للتداول تقدر بحوالي نصف طن بوسط سيناء.

    وأضاف البيان: "وعلى امتداد السواحل تستمر القوات البحرية بتفتيش كل السفن والعائمات المشتبه بها، حيث تمكنت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة من ضبط إحدى السفن التجارية بعد إلقائها لعدد كبير من الخراف النافقة أثناء عبورها بنطاق البحر الأحمر".

    وتابع: "في إطار جهود قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي قامت بإحباط محاولة اختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعي محملة بـ300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر و40 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر وضبط 401 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية".

    وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي —حسب البيان- نجحت في ضبط 16 سيارة دفع رباعي و19 فرداً عثر بحوزتهم على 250 ألف قرص للمواد المخدرة وإحباط محاولة 25 فردًا من جنسيات مختلفة التسلل عبر الحدود الجنوبية.

    وفي مناطق شمال ووسط سيناء ضبط 4 أفراد عثر بحوزتهم على 235 كيلو جراما لنبات البانجو و333 كيلو جراما لجوهر الحشيش والأفيون المخدر.

    ولفت البيان إلى أنه استمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية ورفع المعاناة عن أهالسي شمال ووسط سيناء وخاصة في شهر رمضان المعظم تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكل السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.

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    أخبار مصر, الحرب على الإرهاب في سيناء, الحرب على الإرهاب, القوات المسلحة المصرية, مصر
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