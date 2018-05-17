حاكم دبي يتحدث عن مصر

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الوفد الحكومي المصري المشارك في أولى الزيارات التدريبية لدولة الإمارات والمرتبطة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سير خطط العمل التي شملت المحاور المختلفة للاستراتيجية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية " وام "، قال محمد بن راشد : "العلاقة بين مصر والإمارات هي علاقة أخوة وشراكة وعلاقة فكر وعمل بدأت منذ قيام دولتنا وستكبر وتتعزز مع الزمن".

وأضاف بن راشد: "هذا التعاون المشترك سواء في التميز الحكومي أو الخدمات أو المسرعات الحكومية يشكل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة بين البلدين".

وكان الوفد المصري قد قام بزيارة إلى دولة الإمارات ضمن بنود الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق "استراتيجية مصر 2030" وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرعات الحكومية.