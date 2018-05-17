حاكم دبي يتحدث عن مصر

واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سير خطط العمل التي شملت المحاور المختلفة للاستراتيجية.وام"، قال محمد بن راشد: "العلاقة بين مصر والإمارات هي علاقة أخوة وشراكة وعلاقة فكر وعمل بدأت منذ قيام دولتنا وستكبر وتتعزز مع الزمن".
وأضاف بن راشد: "هذا التعاون المشترك سواء في التميز الحكومي أو الخدمات أو المسرعات الحكومية يشكل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة بين البلدين".
وكان الوفد المصري قد قام بزيارة إلى دولة الإمارات ضمن بنود الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق "استراتيجية مصر 2030" وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرعات الحكومية.
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