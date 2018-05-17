قصف صاروخي جديد لـ"أنصار الله"... وهجوم لأول مرة ضد قوات التحالف في الجنوب

استهدفت القوة الصاروخية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوبي البلاد، بصاروخ باليستي نوع "بدر1"، فجر اليوم الخميس.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عن مصدر عسكري في القوة الصاروخية، قوله إن "صاروخية الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز (بدر 1) على قاعدة العند العسكرية التي تسيطر عليها قوى الغزو والاحتلال في محافظة لحج"، على حد قوله.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تسقط طائرة للتحالف العربي في صعدة

وقالت القناة إن قاعدة العند العسكرية تسيطر عليها قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، منذ انسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية نهاية العام 2015، وتتخذها قاعدة عسكرية وينتشر فيها جنود سعوديون وإماراتيون وسودانيون.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "عدن الغد" المحسوبة على حكومة الشرعية اليمنية، إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما مسلحا استهدف معسكرا لقوات سعودية في مدينة الغيضة، حيث توجد قوة عسكرية منذ شهرين جنوبي اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري يمني، لم تسمه، قوله إن "هذا هو أول هجوم من نوعه منذ أن أعلنت السعودية تدخلها في الحرب الدائرة في اليمن منذ 3 سنوات"، لافتا إلى أن المسلحين أطلقوا النار على بوابة مطار الغيضة، وردت حراسة المطار على مصدر إطلاق النار.