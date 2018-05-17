إحداها استهدفت مدنيين... أمريكا تعلن شن 17 غارة على أراضي اليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها شنت 17 غارة جوية لمكافحة الإرهاب في أربع مناطق باليمن، لافتة إلى أنها تحقق في واحدة من تلك الغارات التي استهدفت مدنيين.

وذكرت القيادة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ست غارات جوية استهدفت إرهابيي تنظيم "القاعدة" في شهر فبراير/ شباط، وسبع غارات في مارس/آذار، و4 غارات جوية في أبريل/نيسان.

© Fotolia / Ffly طائرة دون طيار تقصف سيارة لعناصر من تنظيم القاعدة في اليمن

وأشار البيان إلى أن غارات شهر أبريل استهدفت معسكر تدريب لتنظيم "القاعدة" في محافظة حضرموت في 11 أبريل، كما استهدفت غارات فريق تفتيش تابع للقاعدة يؤكد سيطرته إلى جانب رفع الإيرادات غير القانونية في محافظة البيضاء 23 أبريل.

ووقعت غارات جوية أخرى في محافظات البيضاء وحضرموت ومنطقة "مديرية زمخ ومنوخ" التابعة لحضرموت، وشبوة.

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تدرك التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في أعقاب الغارة الجوية التي شُنت في 29 مارس/آذار ضد "القاعدة" في محافظة البيضاء، وأنها تجري تقييم المصداقية.

وقالت إن تنظيم "القاعدة" استفاد من المساحات غير الخاضعة للحكم في اليمن للتخطيط وتوجيه وإلهام الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة ومواطنيها وحلفائها في جميع أنحاء العالم.

وقال الجنرال إيرل براون، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، تقوم القوات الأمريكية بسلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب ضد وتنظيم داعش في اليمن".

وأضاف: "سنواصل تعطيل وتقويض قدرة تنظيم القاعدة على التخطيط لهجمات، ومواجهة التهديدات قبل أن تصل إلى حدودنا".