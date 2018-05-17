مصير فلول إرهابيي حي الحجر الأسود جنوب دمشق على يد الجيش السوري

تتابع وحدات من الجيش السوري عملياتها ضد ما تبقى من فلول الإرهابيين في شمال حي الحجر الأسود جنوب دمشق، مضيقة الخناق عليهم بالسيطرة على المزيد من الكتل والأبنية السكنية في أقصى شمال غربي الحي.

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "سانا" أن سلاحا الجو والمدفعية في الجيش السوري نفذا طلعات ورمايات مركزة ضد تحصينات ونقاط انتشار الإرهابيين فيما تبقى من مساحة شمال حي الحجر الأسود جنوب دمشق.

وذكر مراسل "سانا" الحربي أن الوحدات العاملة جنوب دمشق تابعت عملياتها ضد فلول الإرهابيين في أقصى شمال غربي الحي وشماله بالتوازي مع ضربات جوية ورمايات مدفعية طالت تحصيناتهم ونقاط تمركزهم ما أجبر الإرهابيين على الانكفاء لتغيير مواضع الاشتباك التي تفرضها وحدات الاقتحام المهاجمة.

وأشار المراسل الحربي إلى أن الأعمال الحربية التكتيكية التي تخوضها وحدات الجيش واستخدام مختلف صنوف الأسلحة في المعارك يسهم في دحر الإرهابيين الذين اتخذوا نقاطا حاكمة وشبكة خنادق وأنفاقا داخل البيوت السكنية وتحتها وفي المباني العالية والمؤسسات والمنشآت الحكومية.

لافتا إلى أن الدليل على ذلك هو التقدم التكتيكي المستمر للوحدات وزيادة رقعة المساحات الآمنة وصولا إلى حصر التنظيمات الإرهابية وتقطيع أماكن انتشارها منذ بداية العملية العسكرية الرامية إلى تطهير جنوب دمشق من الإرهاب.

وكانت وحدات الجيش عثرت أمس الأول أثناء تمشيطها الأبنية المحررة على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون وبداخله مواد كيميائية ومواد شديدة الانفجار وقوالب لصب القذائف والعبوات إضافة إلى ضبط مستودع لمواد أولية لتصنيع الأدوية ومخزن للمواد الغذائية وشبكة من الأنفاق والمتاريس. بحسب "سانا".