لقطات نادرة للدمار الذي تعرضت له "أكثر المدن ازدحاما" في اليمن (فيديو)

نشرت شبكة CNN الأمريكية صورا التقطتها طائرة دون طيار، تظهر الدمار الذي تعاني منه مدينة تعز.

وتظهر الصور التي وصفتها الشبكة بالنادرة، الدمار الذي أصاب المدينة عقب أشهر من القتال بين قوات "أنصار الله" وقوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح الفيديو معاناة الشعب اليمني، الذي يتعرض لمستويات هائلة من الجوع والمرض، حيث يموت طفل دون سن الخامسة كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها.

ونقل فيلم مصور، كيف أن أحد الجدران لم يكد يتمكن من تجنب غارة جوية من السعودية، حتى استهدفته قذائف "أنصار الله".

ويظهر في الفيديو أحد عمال الإغاثة ويدعى ميهوب، وهو يقول: "دخلت فتاة صغيرة إلى المستشفى في حالة سيئة وكان قلبها خارج جسدها. هذا عمل غير إنساني. من يرسل القذائف إلى أكثر المدن ازدحاما في اليمن؟".

وأدت الحرب في اليمن إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ 2015 وتشريد أكثر من مليوني شخص، وفقا لإحصائيات أممية.