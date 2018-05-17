مصر تطالب بلجنة تحقيق دولية وتؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم

طالب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، بضرورة إجراء لجنة تحقيق دولية في أحداث القدس الأخيرة.

وقال شكري خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن مصر تؤكد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.

© Photo / League of Arab States الجامعة العربية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وتدين الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية في القدس

وتابع "اجتماع اليوم يأتي بعد شهر من قمة القدس، واستمرارا للأزمة، التي هي أصل الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال ومن حقه الدفاع عن حقوقه المشروعة".

ومضى بقوله "القدس الشرقية واقعة تحت الاحتلال، وعبرت القمة العربية الأخيرة عن ذلك، وأي نقل لأي سفارة إلى القدس سيظل باطلا".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قرر نقل السفارة إلى القدس، رغم المعارضات الدولية والإقليمية الواسعة، التي وصفته بأنه تحد صارخ للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وخرجت بالتزامن مع القرار تظاهرات فلسطينية كبيرة، سقط فيها عشرات القتلى.