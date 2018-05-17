مصر تطالب بلجنة تحقيق دولية وتؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم

وقال شكري خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن مصر تؤكد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.
ومضى بقوله "القدس الشرقية واقعة تحت الاحتلال، وعبرت القمة العربية الأخيرة عن ذلك، وأي نقل لأي سفارة إلى القدس سيظل باطلا".
وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قرر نقل السفارة إلى القدس، رغم المعارضات الدولية والإقليمية الواسعة، التي وصفته بأنه تحد صارخ للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وخرجت بالتزامن مع القرار تظاهرات فلسطينية كبيرة، سقط فيها عشرات القتلى.
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