هذا ما كان ينقص اليمن... إعصار "ساجار" يقترب من سواحله

حذر مركز الأرصاد اليمني من تحرك الإعصار المداري "ساجار" باتجاه غرب وجنوب غربي سواحل اليمن بسرعة 79 كم في ساعة، خلال الست الساعات القادمة.

صنعاء — سبوتنيك. وأوضح المركز في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن الإعصار "ساجار" سيتحرك الساعات الست القادمة مصحوبا بسحب كثيفة وأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سرعتها تتراوح بين 38 ـ 43 عقدة (70-79 كم) على أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن.

وأكد المركز أنه بعد تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وتقارير المراكز الإقليمية والدولية، تم تحديد منخفض جوي متعمق عند الساعة 6:00 بالتوقيت العالمي اليوم غرب — شمال — غرب أرخبيل سقطرى.

ويبعد حاليا عنها 630 كم وجنوب غربي الغيضة في محافظة المهرة شرق اليمن، ويبعد عنها 545 كم وجنوب غربي المكلا في محافظة حضرموت شرق اليمن ويبعد عنها 190 كم.

وجنوب شرقي محافظة شبوة شرقي اليمن ويبعد عنها 100كم وجنوب شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن ويبعد عنها 290 كم وشمال شرقي محافظة عدن جنوب اليمن ويبعد عنها 330 كم.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية منها وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وهيجان البحر.

ودعا المركز الى أخذ الحيطة والحذر خاصة مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر.

داعيا إلى عدم الإبحار في المناطق المذكورة، منبها من تدفق السيول في الشعاب والوديان.

يذكر أن السلطات المحلية في محافظتي عدن وحضرموت أعلنتا الاستنفار جراء إعصار مداري يتوقع أن يضرب سواحل الغربية والجنوبية الغربية لليمن الساعات القادمة.