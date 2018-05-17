وزراء الخارجية العرب يدينون نقل السفارة الأمريكية ويطالبون بتحقيق دولي

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إننا نؤكد على إدانتنا لنقل السفارة الأمريكية والمجازر الإسرائيلية ونطالب بلجنة تحقيق دولية، وأكد على ضرورة العودة للقرارات الدولية التي تحظر نقل السفارات إلى القدس أو اعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وأكد قرقاش: "نأمل أن يخرج اجتماعنا بقرار عاجل وأن يكون هناك تحرك دولي لحماية الفلسطينيين".

وأكدت قطر على تأييدها لدعوة الدول العربية لتكوين لجنة تحقيق دولية وتدين المجازر الإسرائيلية ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية ورفض إعلان ترامب بشأن القدس

وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن هذا الاجتماع يأتي في وقت شديد الخطورة في منطقة تمثل آخر حالة احتلال في العالم وتزامنت مع الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل ممنهج على مدار 7عقود، والقرار الأخير بنقل السفارة هو دعم إسرائيل لشرعنة الاحتلال ومزيد من حالات الاحتقان والغضب.

وطالب العالم بالضغط على إسرائيل من أجل حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على القدس.

وقال عبد المحمود عبد الحليم المندوب السوداني لدى جامعة الدول العربية، أن نقل السفارة الأمريكية للقدس يمثل انتهاكا، وطالب بتحرك عاجل وتحرك دولي لحماية الشعب الفلسطيني.

وأكد مندوب لبنان، أن أمريكا تريد فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني بنقل السفارة إلى القدس، وأكد على تقديم لبنان طلبا إلى الجنائية الدولية ومجلس الأمن للتحقيق في تلك المجازر وطالب العرب بالتحرك المماثل لمحاكمة إسرائيل، وطالب اليوم بأخذ موقف موحد ضد المجازر الإسرائيلية ورفض الخطوة الأمريكية، ووقف أي مظهر من مظاهر التطبيع مع إسرائيل، والتنسيق مع الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها.