أول رسالة من المرور السعودي للنساء قبل رفع حظر القيادة

وتضمنت الرسالة دعوة النساء في المملكة، ممن يحملن رخص قيادة صادرة من دول أخرى، إلى استبدالها برخص سعودية وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل وفق لوائح محددة، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز".
ندعو كافة المواطنات والمقيمات في المملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية للمبادرة بتسجيل طلباتهن عبر الموقع (http://www.sdlp.sa)، واختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1439/9/5 هـ".
يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة بدءا من 24 يونيو/حزيران المقبل بعد الاستعداد للتغيير الجديد الذي ستشهده شوارع المملكة.
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