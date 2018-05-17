أول رسالة من المرور السعودي للنساء قبل رفع حظر القيادة

نشرت الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم الخميس 17 مايو/أيار، أول رسالة رسمية موجهة لنساء المملكة قبيل رفع الحظر المفروض على قيادتهن.

وتضمنت الرسالة دعوة النساء في المملكة، ممن يحملن رخص قيادة صادرة من دول أخرى، إلى استبدالها برخص سعودية وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل وفق لوائح محددة، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز".

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool وزير الخارجية الإيراني عن السعودية: عار خلف عار

جاءت رسالة إدارة المرور عبر تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها:

ندعو كافة المواطنات والمقيمات في المملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية للمبادرة بتسجيل طلباتهن عبر الموقع (http://www.sdlp.sa)، واختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1439/9/5 هـ".

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة بدءا من 24 يونيو/حزيران المقبل بعد الاستعداد للتغيير الجديد الذي ستشهده شوارع المملكة.