مصر تحصل على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار عن تقديمة لشريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر.

وقال الصندوق إن الشريحة الجديدة قيمتها 2 مليار دولار، حسب رويترز.

كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي،‏ لتصل إلى نحو ‏44.03‏ مليار دولار في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، مسجلة أعلي مستوي في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، وبزيادة نحو 1.4 مليار دولار، وزيادة 8 مليارات دولار عما كانت عليه في 2011.

من مسؤوليات الصندوق الأساسية منح القروض لبلدانه الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها مشكلات تمويلية فعلية أو محتملة pic.twitter.com/aG8STqboy8 — صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) May 17, 2018

وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع يضاعف قدرة مصر علي توفير السلع الأساسية لمدة تصل إلى 9 أشهر، فضلا عن تلبية احتياجات المستوردين، متوقعين أن يستمر الاحتياطي في الارتفاع مدعوما بحصول مصر علي الشريحة الرابعة من قرض الصندوق والتى تم الموافقة عليها اليوم.