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01:58 18 مايو/ أيار 2018
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    ملك المغرب

    ملك المغرب يوجه رسالة إلى أحلام… وهكذا ردت الفنانة

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
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    وجه ملك المغرب محمد السادس إلى المطربة الإماراتية، أحلام، رسالة تقدير تعبيرا عن امتنانه لتمنياتها المستمرة له بالشفاء.

    وقال الملك في الرسالة التي نشرتها الفنانة على حسابها على موقع إنستغرام": "السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد فقد كان لما عبرت عنه من متمنيات صادقة ودعوات مستجابة بالشفاء العاجل لي، إثر نجاح العملية التي أجريتها، أهيب الأثر في نفسي".

    وأضاف: "وإنني لأشكرك جزيل الشكر على مشاعرك الرقيقة، التي أقدرها حق قدرها، والتي تجسد ما تتحلين به من خصال النبل والشهامة، كفنانة عربية مرموقة، تحظى بإعجاب جماهير واسعة عبر العالم".

    عندما يكون التقدير بهذا الحجم عندما يكون التقدير من أهل القدر والتقدير تكون السعاده الف سلامه ل جلاله ملك المغرب الملك محمد السادس ربي يحميكم ويحفظكم و كلامكم يكبرني واكبر بمحبتكم شكرًا على على هذا التقدير الكبير من الغالي الذي تربينا على حبه وحب المغرب العظيم من القائد ابونا زايد بن سلطان رحمه الله واطال الله بعمركم جلالتكم من ابنتكم المخلصة #احلام_الشامسي #احلام @le_roi_mohamed6 وشكر خاص لمعالي سفير المغرب ب #الامارات محمد آيت وعلي 🙏🏻على تسليمي هذه الرساله الخاص من جلاله الملك المعظم #محمد_السادس 🇲🇦🇦🇪♥️💚١٧ شعبان سيظل هذا التاريخ وسام على صدري 💚🙏🏻شكراً لكم

    A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on May 16, 2018 at 4:24pm PDT

    وردت أحلام على الرسالة، قائلة: "عندما يكون التقدير بهذا الحجم عندما يكون التقدير من أهل القدر والتقدير تكون السعادة ألف سلامة لجلالة ملك المغرب الملك محمد السادس ربي يحميكم ويحفظكم وكلامكم يكبرني وأكبر بمحبتكم".

    وأضافت:

    شكرًا على هذا التقدير الكبير من الغالي الذي تربينا على حبه وحب المغرب العظيم من القائد ابونا زايد بن سلطان رحمه الله واطال الله بعمركم جلالتكم من ابنتكم المخلصة أحلام الشامسي وشكر خاص لمعالي سفير المغرب بالإمارات محمد آيت وعلي على تسليمي هذه الرسالة الخاصة من جلالة الملك المعظم محمد السادس 17 شعبان سيظل هذا التاريخ وسام على صدري شكراً لكم.

    يذكر أن الفنانة كانت منذ أيام قليلة في زيارة إلى المغرب حيث ظهرت في أحد مقاطع الفيدو وهي ترقص وتغني للملك.

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    الكلمات الدلالية:
    المغرب, أخبار ملك المغرب, أحلام, الملك محمد السادس, الإمارات, المغرب
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