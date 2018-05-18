"لقاء ودي".. بن زايد وبن سلمان وحمد بن عيسى في ضيافة السيسي (صور)

وعلق العساكر على الصورة عبر حسابه الخاص بموقع""تويتر"، قائلا: "لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام".
لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء..— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) May 17, 2018
كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام. pic.twitter.com/Va3f1b4XVc
ولاقت الصورة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد المغردين على الصورة بالقول: "الله يحفظهم يارب. صورة عن مليون صورة تعبر عن الحب والعلاقات بين قادة البلدان الاربعة الله لا يفرقنا يارب".
الله يحفظهم يارب— المستشار KSA (@Kinghavin111) May 17, 2018
صورة عن مليون صورة
تعبر عن الحب والعلاقات بين قادة البلدان الاربعة
الله لا يفرقنا يارب
بينما قال مغرد آخر: "هؤلاء مستقبل المنطقة وصمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى".
هؤلاء مستقبل المنطقة وصمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى pic.twitter.com/KNpITdCTAm— نـــواف بن تركـــي المريبـــض (@Almoraibedh) May 17, 2018
في حين قال آخر: "وضعية اليدين لسمو سيدي محمد بن سلمان تدل على الاحتواء والتقارب ووجود رابط عاطفي بينهم، ونلاحظها في معظم صوره".
وضعية اليدين لسمو سيدي #محمد_بن_سلمان تدل على الاحتواء والتقارب ووجود رابط عاطفي بينهم، ونلاحظها في معظم صوره.#لغة_الجسد
— حاتم.ع.العسيري (@HatimAddus) May 17, 2018
وتعتبر الصورة الظهور الأول لمحمد بن سلمان بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في القصر الملكي السعودي بحي الخزامى.
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