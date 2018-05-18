"لقاء ودي".. بن زايد وبن سلمان وحمد بن عيسى في ضيافة السيسي (صور)

نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر صورة حديثة تجمع ولي العهد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلق العساكر على الصورة عبر حسابه الخاص بموقع""تويتر"، قائلا: "لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام".

لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء..

كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام. pic.twitter.com/Va3f1b4XVc — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) May 17, 2018

ولاقت الصورة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد المغردين على الصورة بالقول: "الله يحفظهم يارب. صورة عن مليون صورة تعبر عن الحب والعلاقات بين قادة البلدان الاربعة الله لا يفرقنا يارب".

الله يحفظهم يارب

صورة عن مليون صورة

تعبر عن الحب والعلاقات بين قادة البلدان الاربعة

الله لا يفرقنا يارب — المستشار KSA (@Kinghavin111) May 17, 2018

بينما قال مغرد آخر: "هؤلاء مستقبل المنطقة وصمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى".

هؤلاء مستقبل المنطقة وصمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى pic.twitter.com/KNpITdCTAm — نـــواف بن تركـــي المريبـــض (@Almoraibedh) May 17, 2018

في حين قال آخر: "وضعية اليدين لسمو سيدي محمد بن سلمان تدل على الاحتواء والتقارب ووجود رابط عاطفي بينهم، ونلاحظها في معظم صوره".