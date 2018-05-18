صاروخ باليستي لـ"أنصار الله" يستهدف مدينة جيزان الاقتصادية

صنعاء — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله: "إن القوة الصاروخية قصفت فجر اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، مدينة جيزان الاقتصادية بصاروخ باليستي نوع بدر1".
يذكر أن صاروخ بدر 1 باليستي يعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعته 4.5 ماخ.
في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، أمس الخميس 17 مايو/أيار، مقتل أحد جنودها خلال مشاركته في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وحققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أمس الخميس.
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