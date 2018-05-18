صاروخ باليستي لـ"أنصار الله" يستهدف مدينة جيزان الاقتصادية

استهدف مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الجمعة 18 مايو/أيار، مدينة صناعية سعودية في قطاع جيزان بصاروخ باليستي.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله: "إن القوة الصاروخية قصفت فجر اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، مدينة جيزان الاقتصادية بصاروخ باليستي نوع بدر1".

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يأتي ذلك عقب استهداف مسلحي أنصار الله قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، يوم الثلاثاء المنصرم، بصاروخ من ذات النوع.

يذكر أن صاروخ بدر 1 باليستي يعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعته 4.5 ماخ.

في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، أمس الخميس 17 مايو/أيار، مقتل أحد جنودها خلال مشاركته في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وحققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أمس الخميس.