الأمير زيد: إسرائيل تحبس سكان غزة "في عشوائيات سامة"

وأضاف بن رعد الحسين، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، أن "1.9 مليون في غزة محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".
وتابع: "لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي، ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".
ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، جلسة لمناقشة الأحداث الدامية التي شهدتها غزة في الأيام القليلة الماضية، قد تتمخض عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
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