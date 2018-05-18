الأمير زيد: إسرائيل تحبس سكان غزة "في عشوائيات سامة"

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل منهجي من حقوقهم الإنسانية.

وأضاف بن رعد الحسين، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، أن "1.9 مليون في غزة محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".

© AP Photo / Petros Karadjias وزير خارجية تركيا: ينبغي محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية على مجزرة غزة

ووجه الأمير زيد انتقادات حادة لإسرائيل، مشيرا إلى أن قواتها الأمنية قتلت 60 فلسطينيا ، يوم الاثنين الماضي وحده، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وتابع: "لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي، ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، جلسة لمناقشة الأحداث الدامية التي شهدتها غزة في الأيام القليلة الماضية، قد تتمخض عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.