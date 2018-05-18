يوم من أجل البوليساريو في إيطاليا

خصصت جمعيات إيطالية يوما "لنضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير".

وتهدف الجمعيات الإيطالية إلى "تنوير الرأي العام الإيطالي بشأن القضية الصحراوية"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

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ونظم اليوم تحت عنوان "صحراء حرة، حديث حول الوضع في الصحراء الغربية"، وحضرته ممثلة عن جبهة البوليساريو في إيطاليا، فاطمة محفوظ، والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في إيطاليا.

وقال القائمون على المبادرة إن اليوم خصص لتنوير الرأي العام الإيطالي بقضية الشعب الصحراوي.

واعتبر الحاضرون في نقاشهم أن "إقليم الصحراء الغربية محتل من طرف المغرب منذ أزيد من 40 سنة".

وذكر المشاركون بالتطور التاريخي لأزمة الصحراء الغربية منذ احتلال إسبانيا للإقليم سنة 1884 إلى غاية سنة 1975، ثم رحيلها بضغط من الأمم المتحدة.

وبدأ نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، بسبب استفتاء تقرير المصير، الذي غزت المغرب الإقليم بسببه في 1975 من خلال تنظيم ما سمي "بالمسيرة الخضراء".

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وفي سنة 1991 أوقف المغرب وجبهة البوليساريو إطلاق النار بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وحتى الآن لم يتم الاستفتاء.

وتعد الصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة مساحتها 266 ألف كلم مربع مع 1100 كلم واجهة على المحيط الأطلسي، وهي المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار، حيث كانت مستعمرة إسبانية حتى 1975.

ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية في حين تسيطر البوليساريو على 20% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة.

ونفت البوليساريو الاتهامات المغربية، واعتبرت أنها محاولة من الرباط "للتنصّل من عملية السلام".

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا من أراضيها وتقترح "للتسوية" حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.