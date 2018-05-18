السعودية تعلق على دور واشنطن في عملية السلام

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير السعودي، رائد بن خالد قرملي، إن المخرج من الحالة القائمة حاليا في فلسطين يكمن في إقامة الدولتين تعيشان بالسلام جنبا إلى جنب.

© AP Photo / Peter Dejong فلسطين تستدعي سفراءها في 4 دول أوروبية للتشاور

وشدد السفير على أن واشنطن لم تنفذ دورها كوسيط للسلام، مشيرا إلى وقوف الرياض مع فلسطين والشعب الفلسطيني.

وأضاف قرملي: "نشهد مزيدا من التصعيد ومن الاعاقة للحل السلمي، الذي لا يوجد بديل عنه".

وبدأت اليوم في السفارة الفلسطينية في موسكو حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع ضحايا فلسطينيين في غزة والضفة الغربية، شارك فيها عدد من سفراء الدول العربية.

ودعت حركة حماس للخروج في مسيرات متتالية مع ذكرى النكبة الفلسطينية، ما أدى لاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا وجرح الآلاف منهم.