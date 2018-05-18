هنية: مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، نافيا دخول "حماس" في أي مفاوضات بشأن تلك المسيرات.

رام الله — سبوتنيك. وقال هنية، خلال كلمة له اليوم الجمعة، "ما تداولته وسائل إعلام عن قرار من حركة حماس بوقف مسيرات العودة هو عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة، ونؤكد أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها"، موضحا أن هدف المسيرات هو "إنهاء الحصار كليا عن قطاع غزة، ووضع شعبنا على السكة الصحيحة لوحدة وطنية حقيقية".

© Sputnik . Ahmed Abed الفلسطينيون يواصلون مسيرات العودة ويحيون جمعة "الإعداد والنفير"

وفيما يتعلق بزيارة وفد " حماس " الأخيرة إلى مصر، أكد هنية: "قلنا لمصر في الزيارة الأخيرة إننا مع الوحدة والمصالحة لكن لنبدأها من واقع البيئة التي صنعتها مسيرة العودة، لا التي صنعها مجلس وطني بعيدا عن إرادة الإجماع الوطني".

وأضاف: "قلنا للإخوة في مصر أننا جاهزون لتلبية دعوة لاجتماع مجلس وطني توحيدي على أساس اجتماع بيروت لإعادة بناء منظمة التحرير لتضم كل الفصائل، ثم لنذهب لتطبيق اتفاقي 2005 و2011… ثم لترفع كل العقوبات والإجراءات القمعية بحق غزة، ثم تشكل حكومة وحدة وطنية".

وغادر وفد من حركة "حماس"، الأحد الماضي، قطاع غزة إلى مصر لإجراء لقاءات مع المسؤولين فيها قبيل تصعيد مرتقب لاحتجاجات "مسيرة العودة" قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وكانت حركة "حماس" قد دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأميركية إلى قدس، حيث توجه آلاف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر في اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطيني وجرح الآلاف منهم.