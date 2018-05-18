دبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة تتجه إلى درنة شرقي ليبيا

أعلن رئيس إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، أن تعزيزات عسكرية وصلت يوم الخميس 17أيار/ مايو، إلى قوات الجيش الليبي في مدينة درنة من أجل مساندة الجيش في حربه على الإرهاب.

وأكد رئيس إدارة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى قوات الجيش الليبي في مدينة درنة متمثلة في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة".

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وأضاف العبيدي، أن "التعزيزات العسكرية، أرسلت لقوات اللواء 106 وكتيبة 155 وكتيبة 166 وكتيبة طارق بن زياد، والقوات الخاصة الصاعقة"، مشيرا إلى "وصول قطعة بحرية حربية منذ 7 سنوات كانت خارج ليبيا حيث ستنظم من جديد إلى الأسطول البحري الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية".

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المساري، قد أعلن في بيان سابق تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن القوات المسلحة العربية الليبية اتخذت مواقعها على كافة مداخل المدينة بعد سيطرة الجيش الليبي على مناطق الظهر الحمر، الحيلة، الفتايح، عين مارة، كرسة، مضيفا أن قوات الجيش الليبي كبدتهم خسائر فادحة في الأفراد والآليات.

هذا وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عن بدء ساعة الصفر لتحرير المدينة.