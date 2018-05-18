لماذا تحلق طائرات دون طيار في سماء الإمارات بكثافة

اهتمت تقارير صحفية عديدة بما وصفته ما لم نكن يتخيله سكان الإمارات، أن تظهر تلك الطائرات دون طيار في سماء بلادهم، بتلك الطريقة لتنفيذ تلك المهام العظيمة.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth خطة العشرة الأوائل... كيف تخسر "كرشك" خلال شهر رمضان

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا حول بداية حملة تم تنظيمها في الإمارات ضمن مبادرة "سحروهم علينا"، والتي ستشهد توزيع وجبات السحور في دبي، خلال شهر رمضان.

واستعانت تلك المبادرة، بحسب وكالة "وام" الإماراتية، بالاختراع الذي طوره الإماراتي خلفان حبليل، لطائرات دون طيار يمكنها أن توزع وجبات السحور في شهر رمضان.

وسيوزع مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي، بهذا الاختراع، 32 ألف وجبة سحور رئيسية هذا العام، وتم تقليل عدد المتطوعين إلى ألف متطوع فقط، بعد دخول الطائرات المسيرة إلى الخدمة.