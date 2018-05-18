الأمم المتحدة: إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في أحداث غزة والانتهاكات الإسرائيلية

قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في أحداث غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.