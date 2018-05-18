الهيئة العليا للانتخابات التونسية تكشف سر تغيير أعضاء المكاتب في دائرة البلدية المؤجلة

قالت نجلاء براهم، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن انتخابات بلدية الجزئية التي ستجرى في دائرة المظيلة من ولاية قفصة ستكون في 27 مايو/ أيار الجاري.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الانتخابات كانت قد تأجلت في الدائرة يوم 6 مايو/ أيار إثر حدوث خطأ في تبديل أوراق الاقتراع وحدوث بعض المناوشات في المكاتب، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات فيها.

وتابعت أنه سيتم تغيير أعضاء المكاتب والمشرفين على العملية الانتخابية في الـ24 مكتب في 8 مراكز ضمن الدائرة وأن تغيير المشرفين على المكاتب لمنع حدوث أية مناوشات أخرى بين أعضاء القوائم والمشرفين في وقت سابق.

وأكدت أنه لن يتم فتح الترشح لأية قوائم جديدة، وأن الانتخابات ستقام وفقا للقوائم المتقدمة في السابق.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس قد أعلنت نتائج الانتخابات في 9 مايو/ أيار بالنسب التالية، حيث فاز المستقلون بـ 2367 مقعدا بنسبة 32%، وحلت حركة النهضة ثانيا بحصولها على 2135 مقعدا بنسبة 29 %، بينما جاء حزب نداء تونس، الذي يقوده الرئيس الباجي قايد السبسي، ثالثا بحصوله على 1595 مقعدا بنسبة 22 %.

وحصد الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية 259 مقعدا بنسبة 3.6%، أما حزب الرئيس السابق منصف المرزوقي حراك تونس الإرادة يتراجع ويحوز على 84 مقعدا بنسبة 1.7%.

وتضم دائرة قفصة 13 معتمدية و13 بلدية أي ما يعادل نسبة 3.7% من مجموع بلديات الجمهورية، ويبلغ عدد المسجلين المدنيين للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 27 مايو/ أيار الجاري 174570 ناخبا وناخبة من مجموع سكان الجهة والبالغ عددهم 337331 ساكنا حسب آخر تعداد رسمي للسكان في 2014.

ويبلغ عدد مقاعد المجالس البلدية التي سيقع انتخاب المترشحين إليها 264 مقعدا أي بمعدل مقعد واحد لكل 1278 ساكن.