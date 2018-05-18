لافرينتييف: يجب إخراج القوات الأجنبية من سوريا بشكل شامل

سوتشي — سبوتنيك. وقال لافرينتييف للصحفيين ردا على سؤال حول إذا ما كان الحديث يجرى عن الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من سوريا: "يجب أن يتم هذا بشكل شامل."
وأضاف المبعوث الروسي: "هذه إشارة، ستكون في الخطوة الأخيرة، لأن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) قد هُزِم تقريبا".
وتابع لافرينتييف: "الحديث يجري عن جميع الوحدات العسكرية الأجنبية المتواجدة في سوريا بما في ذلك الأمريكيون والأتراك وحزب الله، وبالطبع الإيرانيين."
واستدرك لافرينتييف أن الحديث لا يجري عن القوات الروسية."، قائلا: " من ناحية أخرى، ما عدا قاعدتينا، لا يوجد هناك أي شيء، ومع استقرار الوضع، ستبقى لدينا بالطبع قاعدتين، وفعليا ليس لدينا أي وحدات أخرى".
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