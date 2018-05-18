لافرينتييف: يجب إخراج القوات الأجنبية من سوريا بشكل شامل

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الجمعة، أن انسحاب الوحدات الأجنبية من سوريا يجب أن يتم بشكل شامل.

سوتشي — سبوتنيك. وقال لافرينتييف للصحفيين ردا على سؤال حول إذا ما كان الحديث يجرى عن الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من سوريا: "يجب أن يتم هذا بشكل شامل."

وأضاف المبعوث الروسي: "هذه إشارة، ستكون في الخطوة الأخيرة، لأن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) قد هُزِم تقريبا".

وتابع لافرينتييف: "الحديث يجري عن جميع الوحدات العسكرية الأجنبية المتواجدة في سوريا بما في ذلك الأمريكيون والأتراك وحزب الله، وبالطبع الإيرانيين."

واستدرك لافرينتييف أن الحديث لا يجري عن القوات الروسية."، قائلا: " من ناحية أخرى، ما عدا قاعدتينا، لا يوجد هناك أي شيء، ومع استقرار الوضع، ستبقى لدينا بالطبع قاعدتين، وفعليا ليس لدينا أي وحدات أخرى".