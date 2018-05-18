اليمن: التحالف ينفذ 18 غارة على محافظة حجة

كثف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، غاراته على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بحسب مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء.

© AP Photo / مقتل جندي إماراتي في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال المصدر العسكري لوكالة " سبوتنيك "، إن طيران التحالف شن 12 غارة على مديرية حرض، واستهدف بـ6 غارات أطراف مديرية ميدي المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية".

وكانت قوات الرئيس هادي حققت، يوم أمس الخميس، تقدماً في مديرية حرض، حيث استعادت مناطق المعاين والسرداح والمجروب وجبل الذراع شرق مدينة حرض، كما سيطرت على الأجزاء الشمالية من سلسلة جبل أبو النار الاستراتيجي.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 تحالفا عربيا في اليمن، لدعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي واستعادة المناطق التي سيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) منذ يناير/ كانون الثاني 2015.