الرئيس عباس يستقبل الرئيس البنمي ويعقد معه جلسة مباحثات في رام الله

رام الله — سبوتنيك. وجرى استعراض حرس الشرف فور وصول الرئيس البنمي، حيث عزف النشيدان الوطنيان البنمي والفلسطيني، ليصاحب الرئيس عباس ضيفه البنمي والوفد المرافق له إلى مأدبة الإفطار مع حلول آذان المغرب بتوقيت فلسطين.
ووضع الرئيس البنمي فاريلا فور وصوله إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
يذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية للرئيس فاريلا إلى فلسطين، حيث جاءت هذه الزيارة كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية تأكيدا على رفض بنما نقل سفارتها إلى مدينة القدس إيمانا منها بحل الدولتين.
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