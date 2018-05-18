مقتدى الصدر يلتقي سفراء دول الجوار العراقي

التقى مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، في منزله بالنجف سفراء دول الجوار العراقي، متمثلة بكل من السعودية وسوريا والأردن والكويت وتركيا.

© AP Photo / تحالف مقتدى الصدر يحتل المركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية

بغداد — سبوتنيك . قال مصدر خاص في مكتب الصدر، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، إن اللقاء ركز على مناقشة الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات في المنطقة والاستماع إلى وجهة نظر الصدر حول التحالفات السياسية العراقية ومع من سيتحالف لتشكيل الحكومة المقبلة".

يذكر أن قائمة "سائرون"، المدعومة من مقتدى الصدر، فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية.

ويتعين على القائمة الفائزة في الانتخابات أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل الحكومة خلال تسعين يوما، كما ينص الدستور العراق.