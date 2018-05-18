أول تعليق من أمير قطر بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

نشر أمير دولة قطر، تميم بن حمد تغريدة اليوم عن أهمية القضية الفلسطينية وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الأمير على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مركزية القضية الفلسطينية، كأولوية عربية، يجب أن تظل محل إجماع عربي ولا يجوز أن تكون رهينة للخلافات السياسية بين دولنا"

وأضاف:

لا يمكن للسلام أن يتحقق في منطقتنا دون حل عادل ولا حل عادلا دون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

مركزية القضية الفلسطينية، كأولوية عربية، يجب أن تظل محل إجماع عربي ولا يجوز أن تكون رهينة للخلافات السياسية بين دولنا. لا يمكن للسلام أن يتحقق في منطقتنا دون حل عادل ولا حل عادلا دون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 18, 2018

وافتتحت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا، وإصابة نحو 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.